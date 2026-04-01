02:10, 1 апреля 2026Мир

Трамп сообщил о достижении главной цели в Иране

Трамп описал одну цель США в Иране словами «у них не будет ядерного оружия»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Вашингтон достиг единственной поставленной цели — не позволить Ирану обладать ядерным оружием. Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«У меня была одна цель: у них не будет ядерного оружия. И эта цель достигнута. У них не будет ядерного оружия», — заявил лидер Соединенных Штатов, отметив, что в результате смены режима в республике во власти теперь «милые новые лидеры».

По его словам, Иран якобы «умоляет заключить соглашение» с Вашингтоном. Между тем, Трамп не отрицает, что с Ираном будет заключена сделка, поскольку уже планируется навести определенные мосты. На восстановление того, что американцы сделали в регионе, может потребоваться от 15 до 20 лет, считает президент США.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон завершат военную кампанию против Ирана в течение двух или трех недель. Политик подчеркнул, что операция будет завершена вне зависимости от того, будет согласен Тегеран на сделку или нет.

