Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 1 апреля 2026Мир

Трамп выступит с обращением к нации

Левитт: Трамп выступит с обращением к нации по ситуации с Ираном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Белый дом анонсировал обращение американского лидера Дональда Трампа. Оно должно выйти в свет 1 апреля, о чем рассказала пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

По ее словам, президент Соединенных Штатов собирается представить важные сведения в рамках своей речи.

«Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21.00 по времени Вашингтона со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — сообщила Левитт в публикации. По московскому времени обращение выйдет в 04:00 четверга, 2 апреля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США завершат военную операцию против Ирана через 2-3 недели. Глава Белого дома считает, что теперь у них больше нет причин проводить кампанию на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok