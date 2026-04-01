Левитт: Трамп выступит с обращением к нации по ситуации с Ираном

Белый дом анонсировал обращение американского лидера Дональда Трампа. Оно должно выйти в свет 1 апреля, о чем рассказала пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

По ее словам, президент Соединенных Штатов собирается представить важные сведения в рамках своей речи.

«Президент США Дональд Трамп выступит в среду в 21.00 по времени Вашингтона со специальным обращением к нации, чтобы представить важную обновленную информацию по Ирану», — сообщила Левитт в публикации. По московскому времени обращение выйдет в 04:00 четверга, 2 апреля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США завершат военную операцию против Ирана через 2-3 недели. Глава Белого дома считает, что теперь у них больше нет причин проводить кампанию на Ближнем Востоке.