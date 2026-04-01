В МИД заявили о готовности восстановления отношений с Грузией

Замглавы МИД Галузин: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Москва выражает готовность к нормализации отношений с Грузией при готовности Тбилиси к шагам по сближению. Об этом сказал журналистам ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин.

«Здесь мы готовы идти по пути нормализации наших отношений настолько далеко, насколько готовы идти в Тбилиси», — подчеркнул дипломат. Он выразил надежду на то, что связь с Грузией будет развиваться в тех моментах, где обе стороны будут готовы к этому.

Замглавы подчеркнул, что на сегодняшний день между странами активно развиваются экономические, транспортные и туристические связи. «Мы надеемся, что и грузинская сторона тоже заинтересована в конструктивных отношениях с Россией, при всех, опять же, политических сложностях», — добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что теперь в вопросе налаживания отношений между Москвой и Тбилиси все зависит от нынешних грузинских властей.

