В России заметили изменение числа налетов украинских БПЛА

РИА Новости: В небе над Россией за месяц сбили более 11 тысяч дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за март текущего года перехватили и уничтожили как минимум 11 211 украинских беспилотников над регионами России. Эту цифру озвучили журналисты РИА Новости, ознакомившись с данными Минобороны России.

Так, наибольшее число сбитых дронов зафиксировано 2 и 9 марта — 679 и 754 единиц соответственно. Большая часть атак пришлась на европейскую часть России.

Между тем, в период с 1 по 28 февраля ПВО перехватила не менее 5989 украинских дронов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вся Европа активно помогает Украине в вопросе обеспечивания дронами, в связи с чем выросло число ударов по России. «Сейчас почти все вынесено за пределы Украины», — подчеркнул аналитик.