Медведев призвал не затягивать с принятием законов об опасных болезнях у мигрантов

Медведев: Мигрантов с опасными болезнями должны выдворять из России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не затягивать с принятием законов о медосвидетельствовании иностранцев. Об этом он написал в мессенджере Max.

«Подготовлен пакет необходимых законопроектов. Они позволят оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев в нашей стране. Нужно не затягивать с принятием этих законов», — пояснил политик.

Медведев также подчеркнул, что тех мигрантов, у которых будут выявлять опасные болезни, нужно немедленно выдворять из страны.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о подготовке законодательных инициатив в миграционной сфере. В их числе оказалось введение административной ответственности за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и усиление уголовной ответственности за подделку медицинских документов.