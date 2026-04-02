19:47, 2 апреля 2026Россия

Стало известно о решении заместителя российского министра отправиться на СВО

«Ъ»: Замминистра Минцифры Заренин захотел отправиться на СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Заренин

Андрей Заренин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Замглавы Минцифры Андрей Заренин захотел отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в министерстве.

По данным собеседника издания, о решении замминистра якобы сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Вы знаете, что у многих наших сотрудников есть родственники, которые сейчас воюют на СВО. Есть у нас и коллеги, которые сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения. Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин», — приводятся слова Шадаева.

Он также отметил, что Заренин поддерживал бойцов на фронте, возил гуманитарную помощь и отправлял необходимую технику.

Ранее стало известно, что мэр Оренбурга Сергей Салмин решил покинуть пост главы города и отправиться в зону спецоперации. Все проекты, которые реализуются в городе, будут продолжены, заверили власти региона, а контроль за городом со стороны региона будет усилен.

