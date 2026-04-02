Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

Угрозу атаки беспилотников объявили в Сочи и «Сириусе»

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Сочи и «Сириуса». Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава первой в России федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

По данным корреспондента РИА Новости, в Сочи заработали сирены, оповещающие жителей об опасности ударов.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал Плишкин.

Каких-либо других подробностей об отражении атак на территорию России на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 апреля российские средства ПВО сбили 147 беспилотников ВСУ. Отмечается, что атаке подверглись 11 российских регионов, среди которых — Крым, Башкирия, Адыгея, а также Калужская и Тульская области.