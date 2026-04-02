17:57, 2 апреля 2026

В России резко отреагировали на планы выхода одной страны из СНГ

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Решение Молдавии денонсировать соглашение о создании Содружества Независимых государств (СНГ) является самоубийством. Об этом заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова, пишет РИА Новости.

«Для Молдовы это самоубийство — выйти из договора, который кормил Молдову во всех смыслах от беспошлинных поставок топлива и рынков сбыта для сельхозпродукции до поддержки трудовых мигрантов в России», — сказала депутат.

По мнению парламентария, СНГ от этого не понесет никаких убытков в экономическом и политическом плане. Она также отметила, что молдавский народ на данный момент бессилен что-либо сделать.

Парламент Молдавии 2 апреля одобрил во втором и окончательном чтении проект денонсации Устава СНГ. Инициативу поддержали 60 депутатов, 27 парламентариев проголосовали против, 3 человека воздержались.

