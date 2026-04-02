Вероятность смягчения санкций Евросоюза против России оценили

Депутат Кирьянов: Смягчение риторики Евросоюза в отношении России мы не ожидаем

Смягчение позиции Европейского союза (ЕС) в отношении России в ближайшее время не ожидается, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ставка на здравый смысл со стороны Евросоюза не превышает 10 процентов.

«Ставка на здравый смысл со стороны Евросоюза не превышает 10 процентов. Надо исходить из того, что следующий пакет санкций будет так или иначе задействован. И никакого качественного смягчения позиций ни в риторике, ни в восприятии России Евросоюзом в ближайшее время мы не ожидаем», — сказал Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что сегодня ситуация для экономик стран Европы складывается максимально неблагоприятно. Россия же пойдет своим путем и не будет ориентироваться на возможные смягчения санкций со стороны ЕС.

«Мы двигаемся своим путем и в этой части не будем ориентироваться на возможные смягчения или послабления санкционных историй Евросоюза. Мы давно прошли их и понимаем, что кардинально они не влияют на экономическую ситуацию в стране», — заключил депутат.

