Россия
17:12, 2 апреля 2026

Вероятность смягчения санкций Евросоюза против России оценили

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: IYves Herman / Reuters

Смягчение позиции Европейского союза (ЕС) в отношении России в ближайшее время не ожидается, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ставка на здравый смысл со стороны Евросоюза не превышает 10 процентов.

«Ставка на здравый смысл со стороны Евросоюза не превышает 10 процентов. Надо исходить из того, что следующий пакет санкций будет так или иначе задействован. И никакого качественного смягчения позиций ни в риторике, ни в восприятии России Евросоюзом в ближайшее время мы не ожидаем», — сказал Кирьянов.

Депутат подчеркнул, что сегодня ситуация для экономик стран Европы складывается максимально неблагоприятно. Россия же пойдет своим путем и не будет ориентироваться на возможные смягчения санкций со стороны ЕС.

«Мы двигаемся своим путем и в этой части не будем ориентироваться на возможные смягчения или послабления санкционных историй Евросоюза. Мы давно прошли их и понимаем, что кардинально они не влияют на экономическую ситуацию в стране», — заключил депутат.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, экономист Игорь Юшков ранее заявил, что повышение цен на нефть может вызвать проблемы для России. По его словам, для российского бюджета выгодна дорогая нефть, однако из-за слишком высоких цен ее потребление может снизиться.

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа. По его словам, Запад выстрелил себе в ногу, отказавшись от отечественных энергоресурсов, а в мире наступает самый мощный кризис за всю историю, и страны Европы к нему не готовы.

Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Мужчин призвали бежать из Европы

Все новости
