Число пострадавших при сходе пассажирского поезда под Ульяновском выросло почти в три раза

Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Ульяновской области выросло почти в три раза — до восьми. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, раненых госпитализируют. Их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, среди которых двое взрослых и ребенок.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек.

В сети также появились первые кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.