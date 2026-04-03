Стало известно о трех пострадавших при сходе поезда с сотнями пассажиров в России

Shot: Двое взрослых и ребенок пострадали при сходе поезда Челябинск — Москва

Три человека пострадали при сходе поезда Челябинск — Москва в Ульяновской области с сотнями пассажиров. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, среди них двое взрослых и ребенок. О жертвах информации нет.

К месту инцидента направили вагоны, которыми пассажиров доставят до Ульяновска. Там же им при необходимости окажут медицинскую помощь.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в район схода вагонов выехали медицинские специалисты и сотрудники МЧС.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области сообщили утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Причина произошедшего пока не названа.