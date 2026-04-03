Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 3 апреля 2026Россия

Стало известно о трех пострадавших при сходе поезда с сотнями пассажиров в России

Shot: Двое взрослых и ребенок пострадали при сходе поезда Челябинск — Москва
Майя Назарова

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Три человека пострадали при сходе поезда ЧелябинскМосква в Ульяновской области с сотнями пассажиров. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, среди них двое взрослых и ребенок. О жертвах информации нет.

К месту инцидента направили вагоны, которыми пассажиров доставят до Ульяновска. Там же им при необходимости окажут медицинскую помощь.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в район схода вагонов выехали медицинские специалисты и сотрудники МЧС.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области сообщили утром 3 апреля. В РЖД пояснили, что с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Причина произошедшего пока не названа.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok