ЛДПР передаст мандат депутата Госдумы зампреду Архангельской гордумы

ЛДПР передаст мандат депутата Думы зампреду Архангельской гордумы Харченко

Высший совет ЛДПР принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы заместителю председателя Архангельской городской думы Марии Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы партии Элеонору Кавшар.

До этого нижняя палата парламента досрочно прекратила полномочия экс-депутата Василины Кулиевой.

В марте президиум высшего совета ЛДПР принял решение об исключении Андрея Свинцова из партии. Это объяснили действиями, порочащими репутацию фракции, массовыми жалобами россиян, а также требованиями всех партийных региональных отделений.