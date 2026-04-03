ЛДПР передаст мандат депутата Госдумы зампреду Архангельской гордумы

19:02, 3 апреля 2026Россия

ЛДПР передаст мандат депутата Думы зампреду Архангельской гордумы Харченко
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Мария Харченко . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Высший совет ЛДПР принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы заместителю председателя Архангельской городской думы Марии Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы партии Элеонору Кавшар.

До этого нижняя палата парламента досрочно прекратила полномочия экс-депутата Василины Кулиевой.

«Высший совет ЛДПР принял решение о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы VIII созыва Марии Харченко, заместителю председателя Архангельской городской думы», — пояснила она.

В марте президиум высшего совета ЛДПР принял решение об исключении Андрея Свинцова из партии. Это объяснили действиями, порочащими репутацию фракции, массовыми жалобами россиян, а также требованиями всех партийных региональных отделений.

