21:07, 3 апреля 2026Россия

Матвиенко призвала судить Зеленского «праведным судом»

Матвиенко: Зеленского ждет страшная судьба
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alberto Gardin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть осужден праведным судом. К этому призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью информационной службе «Вести».

«Зеленского ждет страшная судьба. Я никому не желаю в жизни зла, всем желаю только здоровья, но человек, натворивший столько бед, и не только на Украине, а вообще спровоцировал столько, конечно, должен быть осужден праведным судом», — сказала она.

По ее словам, Зеленский должен понести наказание за свои деяния, и это время однажды наступит.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия не будет идти по пути США и красть Зеленского. «Это не наш стиль. Мы самоуважающая себя страна и уважаемая страна в мире», — добавила она.

