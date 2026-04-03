10:09, 3 апреля 2026Россия

Названа возможная причина схода вагонов поезда с сотнями пассажиров в российском регионе

Возможной причиной схода 7 вагонов поезда Москва — Челябинск стал излом рельса
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Возможной причиной схода семи вагонов поезда Москва — Челябинск в Ульяновской области с сотнями пассажиров стал излом рельса. Такую причину назвал источник RT, знакомый с ситуацией.

По последней информации, пострадали 22 человека, среди них есть ребенок.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что многие отделались ушибами. Еще у двоих переломы ноги. Предварительно, жертв нет. На место были направлены бригады медицины катастроф и скорой помощи.

Он подчеркнул, что в поезде находились 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. В сети также опубликовали кадры с места аварии.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
