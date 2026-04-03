Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 3 апреля 2026Россия

Число пострадавших при сходе поезда с сотнями пассажиров под Ульяновском резко выросло

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда МоскваЧелябинск под Ульяновском резко выросло до 22. Это следует из сообщения губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Telegram.

По его данным, у двоих пассажиров зафиксировали переломы. Еще 20 человек, включая ребенка, получили ушибы. Жертв нет.

Текслер также подчеркнул, что в поезде находились 157 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей.

Ранее сообщалось, что в туалете одного из вагонов поезда зажало человека. Ему потребовалась помощь, чтобы выбраться.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok