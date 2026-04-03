Появились подробности о решившем отправиться в зону СВО замглавы Минцифры

Замглавы Минцифры Заренин будет служить в бригаде «БАРС-Курск»

Замглавы Минцифры России Андрей Заренин, решивший отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО), будет служить в подразделении «БАРС-Курск». Подробности об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Он возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО», — написал глава приграничного региона.

Хинштейн также объяснил, что Заренин больше года принимал участие в технологическом развитии «БАРС-Курск», а также регулярно оказывал гуманитарную помощь. Губернатор пожелал замминистра удачной службы, отметив, что будет взаимодействовать с ним самым тесным образом.

О решении Заренина отправиться в зону проведения спецоперации стало известно ранее 2 апреля. Тогда об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.