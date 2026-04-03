Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 3 апреля 2026Россия

Раскрыты подробности о состоянии проводников перевернувшегося под Ульяновском поезда

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артём Гизатулин / РИА Новости

Четыре проводника перевернувшегося под Ульяновском поезда обратились за медицинской помощью. Подробности о состоянии работников раскрыли в «Федеральной пассажирской компании», передает РИА Новости.

По данным компании, из четырех обратившихся за помощью проводников госпитализировали одного. Других деталей об их самочувствии не приводится.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда МоскваЧелябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов.

По последней информации, пострадали 24 человека, в том числе четверо детей.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok