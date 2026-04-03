Раскрыты подробности о состоянии проводников перевернувшегося под Ульяновском поезда

Четыре проводника перевернувшегося под Ульяновском поезда обратились за медицинской помощью. Подробности о состоянии работников раскрыли в «Федеральной пассажирской компании», передает РИА Новости.

По данным компании, из четырех обратившихся за помощью проводников госпитализировали одного. Других деталей об их самочувствии не приводится.

О происшествии с поездом стало известно утром 3 апреля. Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов.

По последней информации, пострадали 24 человека, в том числе четверо детей.