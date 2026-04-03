11:21, 3 апреля 2026Россия

Власти сообщили о росте числа пострадавших при сходе поезда под Ульяновском

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Транспортная прокуратура РФ / РИА Новости

Число пострадавших при при сходе с рельсов пассажирского поезда МоскваЧелябинск под Ульяновском снова выросло. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram.

По его данным, травмы получили 24 человека, включая четверых детей. «Людей направили в больницы Димитровграда и Ульяновска. Детей — в областную больницу имени Андрея Первозванного», — написал представитель властей, заверив, что пострадавших готовы принимать лучшие врачи региона.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что пострадавших в тяжелом состоянии после аварии нет. «Все предварительно в состоянии средней и легкой степени тяжести. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что к сходу вагонов мог привести излом рельса.

Утром 3 апреля семь вагонов поезда Москва — Челябинск, на котором находились 415 человек, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия, предварительно, стал излом рельсов. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.

