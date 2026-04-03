Стала известна судьба экипажа потерпевшего крушение Су-30 в Крыму

Минобороны: Угрозы жизни экипажу потерпевшего крушение Су-30 в Крыму нет

Экипажу самолета Су-30, который потерпел крушение в Крыму, ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, экипаж самостоятельно катапультировался из истребителя, после чего людей эвакуировала наземная поисково-спасательная команда.

«Угрозы жизни летчикам нет», — добавили в оборонном ведомстве.

О падении истребителя в Крыму стало известно ранее 3 апреля. Отмечается, что крушение произошло около 11:00 по московскому времени. В Минобороны подчеркнули, что самолет находился в воздухе без боекомплекта.

31 марта в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 23 пассажира. По предварительной информации, выживших нет.