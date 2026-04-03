14:15, 3 апреля 2026Россия

Стоматологический бур провалился в бронхи россиянина во время лечения зубов в клинике

Стоматологический бур провалился в бронхи пациента в клинике в Подмосковье
Майя Назарова

Фото: Lucien Libert / Reuters

Стоматологический бур провалился в бронхи пациента во время лечения зубов в частной клинике в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава российского региона.

Мужчине на приеме в дыхательные пути попал инструмент. Он сразу почувствовал боль и отправился в больницу. Рентген показал, что бур находится в левом бронхе.

Врачи Мытищинской больницы решили прооперировать пациента, поскольку любое промедление могло привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. С помощью эндоскопа стоматологический инструмент зафиксировали и плавно извлекли, не травмировав ткани.

До этого стало известно, что килограммовый камень извлекли медики из 65-летнего жителя Балаково. Медики разъяснили, что камнеобразование могло возникнуть из-за возрастных изменений предстательной железы, которое привело к дисфункции мочеиспускания.

