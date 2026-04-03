В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник под изображением с предупреждением. Каких-либо других подробностей он не привел.

При этом Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на Крымском мосту, не сообщил о перекрытии объекта.

В ночь на 2 апреля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край. Местные жители видели вспышки в небе и слышали звуки взрывов, а также сирену оповещения.