Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:12, 3 апреля 2026Россия

В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник под изображением с предупреждением. Каких-либо других подробностей он не привел.

При этом Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на Крымском мосту, не сообщил о перекрытии объекта.

В ночь на 2 апреля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край. Местные жители видели вспышки в небе и слышали звуки взрывов, а также сирену оповещения.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok