В России назвали бредом сумасшедшего слова Зеленского об Ормузском проливе

Депутат Водолацкий: Слова Зеленского об Ормузском проливе — бред сумасшедшего

Слова Владимира Зеленского об Ормузском проливе являются бредом сумасшедшего. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит RT.

Так политик прокомментировал слова украинского президента о том, что Киев необходимо привлечь к ситуации с блокировкой Ормузского пролива. «Бред сумасшедшего, еще раз показывающий неадекватность данного человека», — сказал депутат.

Парламентарий также пояснил, что европейские политики должны понять, что Зеленский не понимает обстановку, сложившуюся в мире.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с призывом России вывести свои войска с территории Донбасса.