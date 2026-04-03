23:37, 2 апреля 2026Россия

ВСУ попытались атаковать территорию России при помощи почти полусотни беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 46 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку атаковать территорию России при помощи беспилотников. Как сообщили в Минобороны, за три часа было уничтожено почти полсотни дронов противника, передает РИА Новости.

Уточняется, что попытки атаковать российские регионы предпринимались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников было сбито в небе над Белгородской областью — 17. Еще 16 летательных аппаратов ликвидировали над территорией Брянской области, 4 — над Краснодарским краем.

Также противник попытался нанести удар по Курской области — там уничтожено 3 беспилотника. Столько же дронов сбили над акваторией Черного моря. 2 беспилотника уничтожили над Тульской областью, 1 — над Псковской. Всего сбито 46 дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, в том числе один ребенок.

