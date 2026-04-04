Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Об этом Минобороны России сообщило журналистам в субботу, 4 апреля.

По данным военного ведомства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирований, а также летательными беспилотниками. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — резюмировало Минобороны.

В марте российское военное ведомство сообщило, что ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине — площадкам с топливной, аэродромной и энергетической инфраструктурой, которые использовались в интересах ВС Украины, а также местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.