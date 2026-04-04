12:28, 4 апреля 2026Россия

Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Об этом Минобороны России сообщило журналистам в субботу, 4 апреля.

По данным военного ведомства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирований, а также летательными беспилотниками. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — резюмировало Минобороны.

В марте российское военное ведомство сообщило, что ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине — площадкам с топливной, аэродромной и энергетической инфраструктурой, которые использовались в интересах ВС Украины, а также местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Все новости
