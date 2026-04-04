Роскачество решило проверить ряд популярных продуктов

Роскачество решило проверить лапшу быстрого приготовления и БАДы

Роскачество проверит в 2026 году лапшу быстрого приготовления, БАДы, спортивное питание, а также молочные продукты с высоким содержанием белка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава организации Максим Протасов.

Он заявил, что обязательной проверке подвергнется продающаяся в России лапша быстрого приготовления, так как это растущая популярная категория продуктов, и многие офисные работники регулярно употребляют ее.

Также организация решила проверить БАДы и спортивное питание. Протасов отметил, что в 2025 году Роскачество изучило много биологически активных добавок и нашло нарушения в продукции с омега-3. Кроме того, организация исследует молочную продукцию с высоким содержанием белка и безглютеновые продукты. По словам Протасова, необходимо выяснить, какие производители продают свои товары под маркой безглютеновых, хотя они таковыми не являются.

В декабре 2025 года сообщалось, что Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).