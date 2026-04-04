Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 4 апреля 2026

Роскачество решило проверить ряд популярных продуктов

Алиса Дмитриева
Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom  

Роскачество проверит в 2026 году лапшу быстрого приготовления, БАДы, спортивное питание, а также молочные продукты с высоким содержанием белка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава организации Максим Протасов.

Он заявил, что обязательной проверке подвергнется продающаяся в России лапша быстрого приготовления, так как это растущая популярная категория продуктов, и многие офисные работники регулярно употребляют ее.

Также организация решила проверить БАДы и спортивное питание. Протасов отметил, что в 2025 году Роскачество изучило много биологически активных добавок и нашло нарушения в продукции с омега-3. Кроме того, организация исследует молочную продукцию с высоким содержанием белка и безглютеновые продукты. По словам Протасова, необходимо выяснить, какие производители продают свои товары под маркой безглютеновых, хотя они таковыми не являются.

В декабре 2025 года сообщалось, что Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра». Кроме того, в икре «МорМер», «Горчаков» было выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok