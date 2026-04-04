Российские войска ПВО за сутки сбили 308 украинских БПЛА и ракету «Фламинго»

МО РФ: Войска ПВО за сутки сбили 308 украинских БПЛА и ракету «Фламинго»

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России за прошедшие сутки сбили 308 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и крылатую ракету «Фламинго». Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 308 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее 4 апреля сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.