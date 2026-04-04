18:14, 6 апреля 2026Мир

США назвали перемирие с Ираном лишь одной из многих идей сделки

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Представитель администрации США заявил, что план 45-дневного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном является лишь одним из обсуждаемых вариантов. Окончательное решение пока не принято, сообщает РИА Новости.

«Президент [США Дональд Трамп] его не подтвердил. Операция "Эпическая ярость" продолжается», — говорится в заявлении представителя Белого дома для американских журналистов.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

