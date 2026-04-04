Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 4 апреля 2026Россия

Россиянка выбросила ребенка из окна во время пожара

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье мать выбросила пятилетнего ребенка из окна, спасая от пожара. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в частном доме в СНТ «Семья», который расположен в деревне Потаповское Воскресенского района Московской области. Мать и ребенок находились на мансарде во время пожара. Спасаясь от огня, женщина выбросила малыша из окна, а затем выпрыгнула сама. Ее мужу и девятилетнему сыну спастись не удалось. Сама женщина и ее пятилетний ребенок госпитализированы.

Ранее в Екатеринбурге полсотни пожилых граждан эвакуировали из-за пожара в частном пансионате «Анастасия».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok