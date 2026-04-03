15:35, 3 апреля 2026Россия

Полсотни пожилых россиян эвакуировали из-за пожара в пансионате

В Екатеринбурге полсотни пожилых эвакуировали из-за пожара в частном пансионате
Майя Назарова
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полсотни пожилых граждан эвакуировали из-за пожара в частном пансионате «Анастасия». Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского издания, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар удалось быстро локализовать.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поделилась, что сейчас пациентов распределяют по другим площадкам организации.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся психоневрологический интернат № 2. Тогда постояльцев и персонал удалось эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало.

Еще раньше в Луганской народной республике десятки пациентов дома престарелых эвакуировали из-за пожара.

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

