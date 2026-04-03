Полсотни пожилых россиян эвакуировали из-за пожара в пансионате

В Екатеринбурге полсотни пожилых эвакуировали из-за пожара в частном пансионате

В Екатеринбурге полсотни пожилых граждан эвакуировали из-за пожара в частном пансионате «Анастасия». Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского издания, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар удалось быстро локализовать.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поделилась, что сейчас пациентов распределяют по другим площадкам организации.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся психоневрологический интернат № 2. Тогда постояльцев и персонал удалось эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало.

Еще раньше в Луганской народной республике десятки пациентов дома престарелых эвакуировали из-за пожара.