В Госдуме прокомментировали ситуацию с отказом от занятий в 10 и 11 классах в Сибири

Депутат Вассерман: Отменять обучение в школах из-за кадрового голода нельзя

Отменять обучение целых двух классов из-за кадрового голода нельзя, и Минпросвещения должно принять меры, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Шегарском районе Томской области планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах из-за нехватки педагогов. Ожидается, что родителей уведомят в конце апреля, после завершения подготовки необходимых документов.

Депутат согласился с тем, что в российских школах действительно есть очень тяжелый кадровый голод. При этом он отметил, что даже при таких условиях отмена занятий недопустима.

«На мой взгляд, дело совершенно невозможное. Я надеюсь, что Министерство просвещения разберется и постарается принять какие-нибудь меры, но, понятно, я не могу сказать, какие именно это меры. Ну и кроме того, у нас есть значительная часть обязанностей, возложенных на местные власти, но и местные власти — это тоже не одна какая-то инстанция. Если решение принято на уровне района, то его могут поправить», — прокомментировал Вассерман.

В прошлом году нехватка школьных учителей в России, по оценке главы профильного профсоюза Дмитрия Казакова, достигла нескольких сотен тысяч человек. В качестве главных причин низкого интереса соискателей к этой профессии он назвал низкие зарплаты в отрасли и высокую нагрузку.