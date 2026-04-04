Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.

ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 3 апреля 2026Россия

Железнодорожник раскрыл причины крушения поезда под Ульяновском

Железнодорожник Куликов назвал возможные причины крушения поезда под Ульяновском
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, является одной из самых серьезных аварийных ситуаций на железной дороге. О причинах инцидента с журналистами «Московского комсомольца» побеседовал председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов.

Излом мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами, которые проявляются только в процессе эксплуатации. Он также мог случиться и по причине условий эксплуатации. Между тем, на них влияет грузонапряженность — рост массы и осевых нагрузок поездов приводит к повышению контактных напряжений. Чем состав тяжелее, тем быстрее развивается усталость металла.

Кроме того, на излом оказывает влияние перепад температур, отмечает эксперт.

«Есть специальное оборудование и техника, а также методы прогнозирования остаточного ресурса. Хотя всегда может быть 1 из 100 процентов, когда специалисты не успевают обнаружить образовавшуюся микроскопическую трещину или расслоение, и в этот момент там как раз проходит поезд», — объяснил Куликов.

Специалист подчеркнул, что пока доподлинно неизвестно, что произошло. Еще одной причиной могло быть внешнее воздействие. «Идет расследование. Эту версию мы пока тоже не можем сбрасывать со счетов», — указал железнодорожник.

Семь вагонов поезда МоскваЧелябинск сошли в районе станции Бряндино в Ульяновской области, о чем стало известно утром 3 апреля. Предварительной причиной ЧП стал излом рельсов. Пострадали более 30 человек.

Ранее очевидец описал первые минуты схода состава фразой «люди попадали в проход».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok