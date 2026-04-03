Очевидец описал первые минуты схода поезда под Ульяновском фразой «люди попадали в проход»

РИА Новости: Когда под Ульяновском поезд завалился набок, люди попадали в проход

Во время схода поезда под Ульяновском вагон завалился набок и люди попадали в проход. Один из пассажиров в беседе с РИА Новости описал первые минуты происшествия.

«Вагон упал набок, и нас всех, кто сидели на сидячих местах, выкинуло в проход», — вспомнил очевидец.

По его словам, вскоре после этого мужчины разбили окно, стали поднимать и передавать людей, помогать вытаскивать их наружу.

«В итоге у одной девочки нога сломана, еще парню из нашего вагона швы наложили. Дождались помощи, и уже через час нас доставили в Ульяновск», — заключил он.

О сходе семи вагонов поезда Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. Причиной происшествия предварительно назван излом рельсов. По последним данным, пострадали 35 человек.