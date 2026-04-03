Губернатор сообщил о резком росте числа пострадавших при сходе поезда под Ульяновском

Русских: Число пострадавших при сходе поезда под Ульяновском выросло до 35

Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда Москва — Челябинск с рельсов под Ульяновском резко выросло в полтора раза — до 35. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram.

По его словам, в медучреждения Ульяновска и Димитровграда доставлены 18 человек, еще 17 получили медицинскую помощь амбулаторно. «Двое из пострадавших — с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести», — написал чиновник.

Он добавил, что пострадавшие дети также были осмотрены медиками. «Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, есть небольшие ссадины и ушибы. Госпитализация в стационар детям не потребовалась», — подчеркнул Русских.

Ранее очевидец аварии рассказал, что заметил лопнувшуий рельс, когда выбрался из вагона. «Идет рельс прямая и затем просто нет куска», — описал он увиденное.

Утром в пятницу, 3 апреля, семь вагонов поезда Москва — Челябинск, в котором находились 415 человек, сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Причиной происшествия предварительно стал излом рельсов. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, в качестве предварительной причины аварии рассматривается ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

