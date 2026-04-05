Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом пандемии коронавируса

Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом пандемии COVID-19

Глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

«Мы живем в период, схожий с пандемией COVID-19», — подчеркнул он. Дмитриев объяснил, что когда началась пандемия, мало кто понимал, что она подорвет экономику и изменит жизнь людей.

Политик посоветовал готовиться к крайне серьезному кризису, в том числе приобретать российские энергоресурсы.

Ранее Дмитриев обвинил западные СМИ в причастности к энергетическому кризису.