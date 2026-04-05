11:57, 5 апреля 2026

Названы сроки появления 6G в России

Депутат Госдумы Шейкин заявил, что в России 6G может появиться к 2032 году
Майя Назарова

Фото: ShutterOK / Shutterstock / Fotodom  

В России 6G может появиться к 2032 году. Такие сроки назвал депутат Госдумы Артем Шейкин, его заявление приводит ТАСС.

Парламентарий разъяснил, что сейчас ведется разработка этой технологии. По данным Шейкина, Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей на создание фундамента для сетей 6G.

Этим занимаются «Сколтех» и НИЦ Телеком. Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году, пообещал Шейкин.

До этого стало известно, что шестилетние расходы на разработку сетей 5G и 6G в России захотели урезать в 10 раз.

Еще раньше сообщалось, что ученые Лондонского университетского колледжа (Великобритания) рекордно разогнали скорость 6G в лабораторных условиях. По словам автора научной работы Чжисиня Лю, основная проблема 5G заключается в относительно низкой пропускной способности сети. В экспериментальном виде специалистам удалось создать такие условия для работы тестового стандарта 6G, что скорость превысила 1 терабит в секунду.

