Украинский лидер Владимир Зеленский после истечения срока полномочий не представляет страну. Об этом рассказал РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Он не избирался. Он не представляет Украину», — отметил бизнесмен, говоря о Зеленском.

Маск-старший также добавил, что общался с людьми, проживающими на Украине, и, по его словам, они сами не понимают, что происходит в стране.

Ранее сообщалось, что жена Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. Она также добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

До этого Зеленский заявил, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны».