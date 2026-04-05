08:29, 5 апреля 2026Бывший СССР

Отец Маска раскрыл отношение украинцев к Зеленскому

Эррол Маск: Зеленский после истечения срока полномочий не представляет Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после истечения срока полномочий не представляет страну. Об этом рассказал РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Он не избирался. Он не представляет Украину», — отметил бизнесмен, говоря о Зеленском.

Маск-старший также добавил, что общался с людьми, проживающими на Украине, и, по его словам, они сами не понимают, что происходит в стране.

Ранее сообщалось, что жена Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. Она также добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

До этого Зеленский заявил, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны».

