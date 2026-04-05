Политолог спрогнозировал эскалацию конфликта между США и Ираном

Политолог Калачев: Спасение пилота F-15 Eagle приведет к эскалации конфликта

Эвакуация летчика сбитого американского истребителя F-15 Eagle подталкивает президента США Дональда Трампа к решительным действиям на Ближнем Востоке, считает политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Соединенным Штатам предрекли политический конфуз из-за пропавшего пилота сбитого в небе над Ираном истребителя F-15 Eagle, если его первыми найдут иранские силы. Уничтожение американского истребителя F-15 Eagle стало серьезным ударом по имиджу Вашингтона.

Политолог подтвердил, что если бы американский пилот попал в заложники к иранцам, то его судьба стала бы предметом торга, однако теперь его спасение полностью развязывает руки Трампу. Данная ситуация показала, по его словам, возможности американских военных спокойно заходить на территорию Ирана, проводить там любые операции и без потерь уходить обратно.

«Это говорит и о том, что операция по изъятию обогащенного урана тоже гипотетически возможна. Или, скажем, захват каких-то ключевых нефтегазовых объектов. Если бы американец попал в плен к иранцам, то Трампу нужно было бы демонстрировать заботу о судьбе этого человека. А поскольку он спасен, никаких ограничителей нет, и можно градус эскалации повысить. Тем более иранцы отказываются от переговоров с США», — сказал Калачев.

Ранее в воскресенье, 5 апреля, Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота истребителя F-15E, уничтоженного 3 апреля в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.