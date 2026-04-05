Культура
10:58, 5 апреля 2026Культура

Шэрон Стоун заявила об отказе от просмотра интимных сцен

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Американская актриса Шэрон Стоун заявила об отказе от просмотра интимных сцен по телевизору. На данную тему она высказалась в рамках телевизионной программы CBS Mornings, отрывок которой доступен на YouTube.

68-летняя звезда посетила шоу, чтобы прорекламировать свою предстоящую роль в третьем сезоне сериала «Эйфория» для HBO. Известно, что в настоящее время его считают одним из самых откровенных на телевидении.

При этом знаменитость заявила о нежелании наблюдать эротические эпизоды. «Сейчас, когда по телевизору показывают сцены секса, я часто их проматываю. Я не хочу на это смотреть. Мне не хочется погружаться во всю эту неприкрытую, жесткую сексуальность. На мой взгляд, это обкрадывает мое собственное воображение. А я предпочитаю свои личные чувства: предвкушение, тайну и желание. Я хочу сохранить их в себе», — пояснила артистка.

В свою очередь, в феврале Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться.

