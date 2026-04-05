США решили развернуть почти все дальнобойные ракеты в сторону Ирана

США развернут почти весь запас малозаметных дальнобойных ракет JASSM-ER против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в конце марта был отдан приказ о перемещении данных ракет из тихоокеанского региона на базы Центрального командования США или в Фэрфорд (Британия).

После перемещений в распоряжении Соединенных Штатов останется 425 таких ракет, в то время как до войны с Ираном их было около 2300. Еще 75 боеголовок считаются неисправными.

Ранее сообщалось, что США требуют от Польши батарею системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы перебросить ее на Ближний Восток. Кроме того, Вашингтон хочет получить ракеты, которые уже находятся над Вислой.