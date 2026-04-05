Стало известно о смерти создателя гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Умер Герой Труда РФ, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Об этом стало известно ТАСС от источника в окружении ученого.
Леонов являлся директором НПО машиностроения — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.
Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году он окончил МАИ имени С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты». На НПО машиностроения Леонов работал с 1975 года. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Он был доктором технических наук, профессором, завкафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана. Леонов являлся лауреатом премии правительства России, заслуженным машиностроителем России. Он был награжден различными медалями.
В январе сообщили о кончине работавшего над танком Т-90 конструктора Николая Молоднякова.