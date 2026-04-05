Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:40, 5 апреля 2026Наука и техника

Стало известно о смерти создателя гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов
Майя Назарова

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Умер Герой Труда РФ, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Об этом стало известно ТАСС от источника в окружении ученого.

Леонов являлся директором НПО машиностроения — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году он окончил МАИ имени С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты». На НПО машиностроения Леонов работал с 1975 года. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Он был доктором технических наук, профессором, завкафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана. Леонов являлся лауреатом премии правительства России, заслуженным машиностроителем России. Он был награжден различными медалями.

В январе сообщили о кончине работавшего над танком Т-90 конструктора Николая Молоднякова.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok