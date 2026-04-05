Известный комик рассказал о борьбе с раком и назвал тревожный симптом

Британский комик Алан Дейвис перенес операцию по удалению опухоли

Известный британский комик и актер Алан Дейвис, у которого диагностировали рак мочевого пузыря, рассказал о борьбе с заболеванием. В эфире «Шоу Джонатана Росса» (The Jonathan Ross Show) на канале ITV он также назвал тревожный симптом недуга, сообщает The Sun.

Рак мочевого пузыря у Дейвиса обнаружили в 2024 году. По словам комика, первым симптомом, который побудил его обратиться к врачу, стала кровь в моче.

Дейвис добавил, что перенес операцию по удалению опухоли, и сейчас у него все в порядке. Он также призвал зрителей не бояться проходить медицинские обследования, в том числе цистоскопию. «[Цистоскопия] не очень приятная процедура, но это не так плохо, как кажется», — отметил он.

Алан Дейвис начал карьеру как стендап-комик, но стал широко известен в Великобритании благодаря роли в детективном сериале «Джонатан Крик» (Jonathan Creek). Является постоянным участником комедийно-игрового шоу QI. Кроме того, он продолжает выступать со стендапом.