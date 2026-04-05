В Чехии задержали подозреваемых по делу о поджоге производящего БПЛА завода

06:52, 5 апреля 2026Мир

В Чехии и Болгарии задержали подозреваемых в поджоге производящего БПЛА завода
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Чехии и Болгарии задержали подозреваемых в поджоге завода в Пардубице, производящего беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщила Верховная прокуратура Праги на своем сайте.

Отмечается, что оба задержанных подозреваются в совершении теракта и участии в террористической группе.

«Оба арестованных являются иностранными гражданами», — заявил главный прокурор Праги Иржи Рихтер.

Ранее появилось видео поджога завода. На записи видно, как неизвестные передвигаются по территории предприятия, поливая столы и оборудование жидкостью. Также можно заметить, что они забрали некоторые документы.

