В Чехии задержали подозреваемых по делу о поджоге производящего БПЛА завода

В Чехии и Болгарии задержали подозреваемых в поджоге производящего БПЛА завода

В Чехии и Болгарии задержали подозреваемых в поджоге завода в Пардубице, производящего беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщила Верховная прокуратура Праги на своем сайте.

Отмечается, что оба задержанных подозреваются в совершении теракта и участии в террористической группе.

«Оба арестованных являются иностранными гражданами», — заявил главный прокурор Праги Иржи Рихтер.

Ранее появилось видео поджога завода. На записи видно, как неизвестные передвигаются по территории предприятия, поливая столы и оборудование жидкостью. Также можно заметить, что они забрали некоторые документы.