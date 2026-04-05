14:30, 5 апреля 2026Мир

В Иране заявили об изменении стратегии США

Резаи: Стратегия США в конфликте с Ираном изменилась
Ольга Коровина

Фото: Abdullah Rashid / Reuters

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил об изменении стратегии США. Его слова передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

«То, что сегодня можно наблюдать на поле боя, является изменением стратегии врага с "раздела Ирана" на "доблестный выход из войны"», — заявил парламентарий.

Ранее в США заявили о провале стратегии по Ирану. По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, США и Израиль рассчитывали поставить Иран «на колени» и надеялись, что операция спровоцирует протесты и смену власти в стране. Миршаймер подчеркнул, что эта стратегия не оправдала себя и теперь США платят за это высокую цену.

