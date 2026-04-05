Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 5 апреля 2026МирЭксклюзив

В России объяснили причину жесткого призыва Трампа открыть «чертов пролив»

Депутат Журова: Трампу тяжело признать, что конфликт с Ираном идет не по плану
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп понимает, что из-за конфликта с Ираном теряет поддержку внутри страны, но не может признать, что операция пошла не по плану, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Truth Social американский глава также назвал властей этой страны ублюдками и матом высказался о ситуации.

Депутат отметила, что операция США в Иране не привела к тем целям, которые были поставлены, поэтому Трампу приходится делать жесткие заявления. Парламентарий считает, что американский лидер вынужденно переходит на агрессию, хотя его угрозы, вероятно, не приведут к тому, что он говорит.

«Наверное, это не отчаяние, потому что он не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело. Может быть, еще его накрутили, что-то доложили ему, поднесли информацию в виде патронов. И вот он и выдал на эмоциях», — объяснила Журова.

Ранее хозяин Белого дома объявил, что США «могут легко открыть» Ормузский пролив и забрать оттуда нефть, обеспечив благосостояние американской экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok