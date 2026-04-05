В России объяснили причину жесткого призыва Трампа открыть «чертов пролив»

Депутат Журова: Трампу тяжело признать, что конфликт с Ираном идет не по плану

Президент США Дональд Трамп понимает, что из-за конфликта с Ираном теряет поддержку внутри страны, но не может признать, что операция пошла не по плану, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Truth Social американский глава также назвал властей этой страны ублюдками и матом высказался о ситуации.

Депутат отметила, что операция США в Иране не привела к тем целям, которые были поставлены, поэтому Трампу приходится делать жесткие заявления. Парламентарий считает, что американский лидер вынужденно переходит на агрессию, хотя его угрозы, вероятно, не приведут к тому, что он говорит.

«Наверное, это не отчаяние, потому что он не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело. Может быть, еще его накрутили, что-то доложили ему, поднесли информацию в виде патронов. И вот он и выдал на эмоциях», — объяснила Журова.

Ранее хозяин Белого дома объявил, что США «могут легко открыть» Ормузский пролив и забрать оттуда нефть, обеспечив благосостояние американской экономики.