Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 5 апреля 2026

В России указали на недопонимание Вашингтона

Ульянов: Иран не примет ультиматумы, выдвигаемые США
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале указал на недопонимание Вашингтона. По его словам, США не могут осознать, что Иран не примет выдвигаемые ими ультиматумы.

«Вашингтон никак не может понять, что Тегеран не принимает ультиматумы. Иран принимает сделки, основанные на разумных компромиссах», — заявил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok