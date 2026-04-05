Виллу Муссолини продали за 111 миллионов рублей для спасения от его фанатов

В Римини резиденцию диктатора Муссолини продали за €1,2 миллиона

Итальянский муниципалитет Риччоне выкупил летнюю резиденцию диктатора Бенито Муссолини в Римини за 1,2 миллиона евро (111 миллионов рублей). Об этом сообщила газета Bild.

По словам мэра Риччоне Даниэлы Анджелини, это сделано для того, чтобы предотвратить захват виллы ностальгирующими по Муссолини фанатами диктатора. «В Италии еще остались многочисленные сторонники диктатора, в том числе в правящей партии "Fratelli d'Italia" премьер-министра Джорджии Мелони. Власти Риччоне не отрицают свое непростое прошлое, а пытаются критически переосмыслить его через культуру», — заявила она.

Вилла была построена в 1890 году, а в 1934-м стала летней резиденцией Бенито Муссолини. В этом доме он отдыхал с семьей. Муниципалитет использует здание как культурный и выставочный центр и планирует организовать там центр нематериального культурного наследия «Вилла Муссолини» и архив.

