Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 5 апреля 2026

Виллу Муссолини продали за 111 миллионов рублей для спасения от его фанатов

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matrixmorbidoso / Wikipedia

Итальянский муниципалитет Риччоне выкупил летнюю резиденцию диктатора Бенито Муссолини в Римини за 1,2 миллиона евро (111 миллионов рублей). Об этом сообщила газета Bild.

По словам мэра Риччоне Даниэлы Анджелини, это сделано для того, чтобы предотвратить захват виллы ностальгирующими по Муссолини фанатами диктатора. «В Италии еще остались многочисленные сторонники диктатора, в том числе в правящей партии "Fratelli d'Italia" премьер-министра Джорджии Мелони. Власти Риччоне не отрицают свое непростое прошлое, а пытаются критически переосмыслить его через культуру», — заявила она.

Вилла была построена в 1890 году, а в 1934-м стала летней резиденцией Бенито Муссолини. В этом доме он отдыхал с семьей. Муниципалитет использует здание как культурный и выставочный центр и планирует организовать там центр нематериального культурного наследия «Вилла Муссолини» и архив.

Ранее в Британии продали особняк по самой высокой в мире цене. Сумма рекордно дорогой сделки по продаже одного дома составила 270 миллионов фунтов стерлингов (350 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok