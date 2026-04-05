20:34, 5 апреля 2026

Внешность 71-летней супермодели на новых фото папарацци взволновала общественность

Мария Винар

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media.com

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон попала в объективы папарацци и взволновала общественность своей внешностью. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

71-летнюю экс-ведущую реалити-шоу «Топ-модель по-американски» заметили в Лос-Анджелесе во время прогулки. Дикинсон была одета в серые спортивные штаны, худи, черно-белое пальто и укороченные угги. При этом от макияжа она решила полностью отказаться.

Читатели портала обратили внимание на опухшее лицо знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Некоторые женщины настолько боятся морщин, что предпочли бы выглядеть неестественно», «Отвратительно выглядит», «Она была довольно симпатичной, пока не испортила себе лицо», «Ей нужно подать в суд на своего пластического хирурга», «Почему люди удивляются, что у нее опухло лицо? Она постоянно делает пластические операции», «Боже, это ужасно», — высказывались они.

В феврале известная английская модель и телеведущая Эбби Клэнси раскрыла страшную тайну об участии в реалити-шоу «Топ-модель по-американски».

