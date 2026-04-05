08:41, 5 апреля 2026

Боец «Севера» Фара: ВСУ испытывают нехватку топлива на сумском направлении
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом топлива на сумском направлении. Такие сведения разведки привел начальник службы горюче-смазочных материалов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара в разговоре с РИА Новости.

Информация была добыта в процессе воздушного наблюдения.

«Можно сделать вывод, что у противника в последнее время происходит дефицит. Доставка осуществляется с проблемами и только вручную, что значительно сокращает объем заправки и усложняет их боевые маневры», — уточнил боец «Севера».

Энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке сильно ударил по ВСУ, сообщало издание L'AntiDiplomatico. «На этот раз тревогу бьют не фондовые биржи или мировые рынки, а передовые линии Украины, где дефицит топлива становится настоящей проблемой для военных операций Киева», — отмечалось в статье.

Ранее стало известно, что в Красноармейске цыгане обокрали ВСУ. У них стащили миномет и генераторы.

