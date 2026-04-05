Зеленского не позвали помочь в разблокировке Ормузского пролива

Зеленский заявил о просьбах партнеров поделиться опытом ради Ормузского пролива

Украину не просили «приехать и помочь» с разблокировкой Ормузского пролива, рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом глава республики отметил, что Киев просили «поделиться опытом».

«Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры только попросили нас поделиться опытом», — рассказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Ормузский пролив необходимо разблокировать. Он подчеркнул, что блокирование этого пути стало стрессом для глобальной экономической системы.