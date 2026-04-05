Жители российского региона остались без газоснабжения из-за атак ВСУ

Гусев: На юге Воронежской области из-за атаки ВСУ без газа остаются 20 домов

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России прошедшей ночью над Воронежской областью было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков беспилотника на юге региона повреждена газовая труба, идущая к частному дому, об этом сообщил Губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Сотрудники коммунальных служб оперативно перекрыли газ и ликвидировали возгорание. Однако без газоснабжения временно остаются жители 20 домовладений», — пояснил губернатор.

Кроме того, повреждения в том же домовладении получили гараж, теплица и легковой автомобиль. В двух соседних домах выбило стекла.

На месте работают все специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Министерство обороны России рассказало о работе ПВО в ночь с 4 на 5 апреля, отметив, что украинские беспилотники сбивали над 14-ю регионами страны.